LTB, şehirde Elektrikli Scooter kiralanmasını Lefkoşalılara Soruyor

Katılımcı demokrasi ve beraber yönetim ilkeleri ile hareket eden Lefkoşa Türk Belediyesi, başkent Lefkoşa’da elektrikli scooter kiralanmasına yönelik Lefkoşalılar’ın görüşlerini alıyor.

Her geçen gün nüfusu büyüyen ve bu doğrultuda ihtiyaçları da değişen şehirde, sürdürülebilir gelişim ve adaletli dönüşümü sağlamak hedefinde olan LTB, yönetim süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı sağlayan LTB web sitesi web sitesi ile “LTB Online” mobil uygulamasından yararlanıyor.

Elektrikli scooter’ler dünyanın farklı yerlerinde özellikle şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve araba trafiğini hafifletmek için düşük maliyetli, pratik ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak kullanılıyorlar. Ancak yolların scooter trafiğine uygunluğu, bölgesel kullanım yoğunluğu, bilinçsiz kullanım ve düzenli park istasyonlarının bulunup bulunmaması gibi etkenler scooter’lerin kamu düzeni ve şehir hayatı üzerindeki etkisinde de belirleyici oluyor.

Kiralanabilecek elektrikli scooter’lerin Lefkoşa’da da kullanımına yönelik gelen talepler üzerine, LTB bu konuda Lefkoşalılar’ın görüşlerine başvuruyor.

www.lefkosabelediyesi.org web sitesi ile LTB Online Mobil Uygulamasında yer alan “Sen Söyle Lefkoşa” bölümünden ankete katılım sağlanarak görüşler alınıyor. Anket, 7 Eylül Perşembe gün tamamlanacak ve sonuçlar yine web sitesinde şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılacak.

Şehir ve şehirde yaşayan herkesin yaşamını yakından ilgilendirecek elektrikli scooter konusunda yurttaşların görüşleri Belediye Meclisi’ne kılavuz olacak. Belediye Meclisi’nin olumlu karar alması durumunda kiralama güzergahı, park istasyonları, bölgesel scooter sayıları ve kullanım şartlarının da net bir şekilde belirlendiği ihale süreci başlatılacak.