Kıbrıs

LTB Hayvan Barınağı yararına sergi düzenlendi

25 Aralık 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Hayvan Barınağı’na katkı sağlamak amacıyla LTB ve fotoğrafçı Seda Ahiskal iş birliğinde Bandabuliya Sahnesi’nde, fotoğraf sergisi gerçekleştirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Ahiskal tarafından çekilen Barınak’taki hayvanların fotoğraflarının sergilendiği etkinlik Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Söylem Matbaası ve Slogan Kurumsal’ın destekleri ile düzenlendi.

Serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da katılarak konuşma yaptığı belirtilen açıklamaya göre, Taçoy, bu alanda yapılabilecek çok şeylerin bulunduğunu, işbirliği yapılması gerektiğini, hayvan sevgisini ve Barınağı kamuya anlatmak, öğrencilere Barınağı gezdirmek gerektiğini kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, Barınağı yaklaşık 2 yıl önce devraldıklarını, şartlarda çok ciddi bir iyileşme sağladıklarını kaydetti.

Harmancı, “Şartlardaki iyileşmeye rağmen popülasyon sürekli artıyor ve ne kadar barınak açarsanız açın bu durum sürdürülebilir değildir. Kısırlaştırma, bakım ve tüm yiyecekleri hem sivil toplum örgütlerinin değerli desteği hem de arkadaşlarımızın gayreti ile karşılıyoruz” dedi.

Açıklamada, sergide yer alan 15 numaralı fotoğrafın internet üzerinden açık arttırmaya satışa sunulacağı da kaydedildi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Gelir ve Vergi Dairesi

Yetkili matbaa sözleşmeleri 1 Ocak’tan itibaren tanzim edilecek

25 Aralık 2019

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakat Türk-Yunan ilişkilerini nasıl etkiler?

25 Aralık 2019

Doha’dan Budapeşte’ye milyon milyon dolarlar

25 Aralık 2019
Başbakan Ersin Tatar

Başbakan Tatar, İstanbul’da

25 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı