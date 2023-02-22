LTB-EMAA Bahar dönemi Kursları için kayıtlar başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları 4 Mart Cumartesi günü başlıyor.

Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için düzenlenen kurslarda çocukların okul dışındaki zamanlarını eğitici ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerine ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlanıyor.

23 Şubat Perşembe günü başlayacak kayıtlar mesai saatleri içerisinde LTB Dış İlişkiler Birimi’nden (LTB binası 3. Kat) yapılacak. 2 ay sürecek ve EMAA binasında gerçekleştirilecek kurslar için ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerisinde 22 85221 (dahili 1328) numaralı telefondan alınabilir.

Yeni dönem kurs kategorileri Çocuk Atölyesi ile Resim Atölyesi olarak belirlendi. Kurslar 6 ile 8 ve 9 ile 11 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Çocuk Atölyesi

Eğitmen: Ozan Özgenler

Her Cumartesi

10:00-11:00, (6-8 yaş)

11:30-12:30 (9-11 yaş)

Resim Atölyesi

Eğitmen: Ülviye Karabaşak

Her Cumartesi

13:30-14:30 (6-8 yaş)

15:00- 16:00 (9-11 yaş)