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LTB Başkanı Harmancı, Taşkınköy esnafını ziyaret etti

22 Kasım 2019
Mehmet Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, her yıl belli dönemlerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri çerçevesinde Taşkınköy esnafını ziyaret etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kemal Ünal Caddesi boyunca yer alan esnafları tek tek ziyaret eden Harmancı, beklentileri dinledi, LTB’nin bölgeye yönelik yeni projelerini aktardı.

Ziyaretlerde Harmancı’ya Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu ve belediye yetkilileri eşlik etti.

Harmancı, esnafların görüşlerini almakla beraber katılımcılığı ve ortak paydada buluşabilmeyi sağlamak için bölgedeki esnaflara yönelik bir anket yaptırdıklarını belirtti. Harmancı, muhtarlar ve sivil toplumdan sonra esnaflardan alınan görüşlerin hem demokratik katılımcı bütçe, hem de farklı kesimlerin seslerinin yönetime aktarılması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, Aralık ayı içerisinde bölge esnafı ile bir araya gelerek ilgili bölge için geliştirdikleri önemli bir projenin sunumunu da gerçekleştireceklerini ve esnafın görüşlerini alacaklarını ifade etti.



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