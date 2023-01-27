LTB Başkanı Harmancı, Romanya Büyükelçisi Dan Mihalache’yi kabul etti

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Romanya’nın Kıbrıs Elçisi Sorin Dan Mihalache’yi kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, görüşmede belediyenin projeleri, Lefkoşa Rum Belediyesi ile ilişkiler, Kıbrıs konusundaki gelişmeler, Başkan Harmancı’nın önceki yıllardaki Bükreş temasları ve AB’nin Kıbrıs politikası ile Kıbrıs Türk toplumuna yaklaşımı konuları konuşuldu.

-“AB’nin daha aktif rol oynaması gerektiğini her platformda belirtiyorum”

LTB Başkanı Harmancı, her platformda AB’nin Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması gerektiğini dile getirerek yerel yönetimlerin ülkelerin ilerlemesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve yerel yönetimler bazında da hazırlanan projelere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Harmancı, Lefkoşa Rum Belediyesi iş birliği ile 2023 yılında kültür, eğitim ve gençlik alanlarında yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Görüşmede 2019 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’e yaptığı ziyareti hatırlatan Başkan Harmancı, her iki ülkenin başkent belediyeleri olarak iş birliği içinde daha yakın ilişkiler ve sosyal, kültürel, sanatsal aktiviteler başta olmak üzere karşılıklı etkinlikler yapmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Harmancı Romanya Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde de etkinlikler yapılabileceğini ve bu konuda her zaman iletişim kanallarını açık tutmak gerektiğini kaydetti.