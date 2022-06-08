Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Kapalı Maraş ve İskele Long Beach bölgesinde gerçekleşti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından Noyanlar Group Of Companies ana sponsorluğunda düzenlenen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı, 4 – 5 Haziran 2022 tarihlerinde Kapalı Maraş ve İskele Long Beach bölgesinde yapıldı.

‘Bu Heyecana Sen De Ortak Ol’ sloganıyla gerçekleşen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı’nda ilk gün 50 kilometrelik mesafeden oluşan Kapalı Maraş Yarışı ve 6 kilometrelik Kapalı Maraş Halk Sürüşü heyecanı yaşandı. Yarışın ikinci gününde ise bisikletçiler, 53 kilometrelik Kısa Parkur ve 92 kilometrelik Uzun Parkur’da pedal çevirdi.

Kadınlar ve erkekler olmak üzere Paralimpik, Yıldız (14-16 yaş), Elit (19-34 yaş), Master 1 (35-39 yaş), Master 2 (40-44 yaş), Master 3 (45-49 yaş), Master 4 (50-54 yaş) ve Master 5 (55-59 yaş) kategorilerinde yapılan yarışın ilk gününde 39, ikinci gününde toplam 137 bisikletçi mücadele etti.

Yarışa, ülkemiz sporcuları dışında Türkiye ve Avrupa ülkelerinden de bisikletçiler katıldı.

Pedallar ilk gün Kapalı Maraş’ta döndü

İlk gün yapılan Kapalı Maraş yarışında kadınlar yer almazken Elit Erkek’te Barış Akkoyun (Karya Cycling Team), Master 1 Erkek’te, Kemal Ekdal (Garaduman Team), Master 2 Erkek’te Kemal Palaz (BSD), Master 3 Erkek’te Şafak Güngör (BSD), Master 4 Erkek’te Tarkan Alpay (SGK), Paralimpik Erkek’te Mehmet K.Debreli (Green Pedal Cycling Club) ve Yıldız Erkek’te Emre Kaplan (The Bike Academy) birinciliği elde etti.

Bu yarışın ardından yapılan Kapalı Maraş Halk Sürüşü ise büyük bir coşku içerisinde festival havasında gerçekleşti ve Kapalı Maraş caddeleri bisikletlilerin neşesiyle şenlendi.

İlk gün sonunda ödül töreni Kapalı Maraş Cay Bahçesi’nde düzenlenirken kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışın ilk gününe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katılarak dereceye girenlere ödül takdiminde bulundular.

Tatar organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederek kazananları kutladı.

Tatar, bisiklet sporunun gelişmekte olduğunu memnuniyetle takip ettiğini belirterek sporun yaşamın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Tatar, spora teşvik etme ve sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirmenin ülkemiz için önemine de değindi.

Spor ambargolarına rağmen başarılı sporcularımızın Türkiye milli takımlarında yer alarak önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Tatar, spor konusunda engelli bireylerin de katıldığı böyle etkinliklerin düzenlenmesinden ve sporun yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kısa Parkur ve Uzun Parkur kazananları

Yarışın ikinci günü tüm kategorilerde müthiş çekişmeye sahne olurken Elit Erkek Kısa Parkur’da Ömer Talha Yalçın (Karya Cycling Team), Elit Erkek Uzun Parkur’da Yiğit Efe Aktaş (Ankuva Cycling Team), Elit Kadın Kısa Parkur’da Aslı Simay Yazıcı (Velo Cypri), Elit Kadın Uzun Parkur’da Sevim Yıldız (Velo Cypri), Master 1 Erkek Kısa Parkur’da Ediz Bağzıbağlı (Ares), Master 1 Erkek Uzun Parkur’da Eral Aşina (Velo Cypri), Master 2 Erkek Kısa Parkur’da Celal Gülersoy (The Bike Academy), Master 2 Erkek Uzun Parkur’da Timur Nizam (Trek RMK Mechactronics), Master 3 Erkek Kısa Parkur’da Murat Çiftçi (NHG), Master 3 Erkek Uzun Parkur’da Ersan Karayeğen (NHG), Master 4 Erkek Kısa Parkur’da Sams Stringer (Ferdi), Master 4 Erkek Uzun Parkur’da Kalender Çelebci (Velo Cypri), Master 5 Erkek Kısa Parkur’da Mehmet Metin Şenova (Tüfekçi Sports Club), Master 5 Erkek Uzun Parkur’da Mehmet Akbulut (Garmin Kıbrıs), Master 1 Kadın Kısa Parkur’da Anoosheh Iravanian (Green Pedal Cycling Club), Master 2 Kadın Kısa Parkur’da Nalan Alçıner (Velo Cypri), Master 3 Kadın Kısa Parkur’da Sebla Bolkan (Green Pedal Cycling Club), Master 4 Kadın Kısa Parkur’da Fiona Addington (Thalassa Cycling Club), Paralimpik Erkek Kısa Parkur’da Mehmet K.Debreli (Green Pedal Cycling Club) ve Yıldız Erkek Kısa Parkur’da Emre Kaplan (The Bike Academy) birinci oldu.

İkinci gün yarışları sonunda ödül töreni Long Beach Plajı’nda gerçekleşti. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat sponsorları teşekkür plaketi takdim ederken, dereceye girenlere ödülleri KTBF yetkilileri, ana sponsor Noyanlar Group Of Companies ve yarışa katkı koyan İskele Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü, Velo Speed Spor Derneği ve Ali Yalçın İnşaat Malzemeleri yetkilileri tarafından verildi.

Olgun Amcaoğlu da yarıştı dördüncü oldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarışmacı olarak katıldığı organizasyonda Master Erkek 50-54 Yaş Kısa Parkur’da mücadele ederek dördüncü geldi ve kürsüye çıkmayı az farkla kaçırdı.

Talihsiz kaza yaşandı

İki gün boyunca müthiş bir atmosferde gerçekleşen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı’nda talihsiz kaza da yaşandı. Garaduman Team adına yarışan Semih Olkaç ve Deniz Tözel’in karıştığı kaza sonucu, Semih Olkaç’ın kaburga, Deniz Tözel’in ise köprücük kemiğinde kırık meydana geldi.

1.GÜN KAPALI MARAŞ 50 KM YARIŞINDA DERECEYE GİRENLER:

Elit Erkek

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Barış Akkoyun 1:15:41.801 Karya Cycling Team

2.Ömer Talha Yalçın 1:17:03.475 Karya Cycling Team

3.Erkan Güngör 1:17:04.289 Kastamonu Amorium Park Bisiklet Takımı

Master 1 Erkek 35-39 Yaş

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Kemal Ekdal 1:17:25.131 Garaduman Team

2.Barış Asa 1:22:34.624 Trek RMK Mechactronic

3.Aleksei Shchunkin 1:28:27.622 Ferdi

Master 2 Erkek 40-44 Yaş

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Kemal Palaz 1:17:08.578 BSD

2.Celal Gülersoy 1:17:15.334 The Bike Academy

3.Murat Değişici 1:19:43.969 Trek RMK Mechactronic

Master 3 Erkek 45-49 Yaş

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Şafak Güngör 1:21:40.618 BSD

2.Tolga Aksu 1:28:27.137 Garaduman Team

3.Ecvet Orhon 1:31:25.250 BSD

Master 4 Erkek 50-54 Yaş

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Tarkan Alpay 1:19:20.218 SGK

2.Şükrü Günsoy 1:28:26.470 Velo Speed

3.Mehmet Ulaç 1:47:43.025 Garaduman Team

Paralimpik Erkek

Bisikletçi Derece Kulübü

1. Mehmet K.Debreli 1:49:48.951 Green Pedal Cycling Club

Yıldız Erkek 14-16 Yaş

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Emre Kaplan 1:17:02.224 The Bike Academy

2.Kerem Pekmez 1:17:10.281 Velo Cypri

3.Enes Tekkanat 1:17:14.026 Ferdi

2.GÜN KISA PARKUR (53 KM VE UZUN PARKUR (92 KM) YARIŞLARINDA DERECEYE GİRENLER:

Elit Erkek Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Ömer Talha Yalçın 1:22:33.629 Karya Cycling Team

2.Nurettin Emre Oruç 1:23:51.600 Karya Cycling Team

3.Yusuf Geniş 1:23:51.971 Ankuva Cycling Team

Elit Erkek Uzun Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Yiğit Efe Aktaş 2:24:05.780 Ankuva Cycling Team

2.Erkan Güngör 2:28:23.185 Kastamonu Amorium Park Bisiklet Takımı

3.Hamed Paseban 2:28:23.394 Velo Cypri

Elit Kadın Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Aslı Simay Yazıcı 1:24:03.119 Velo Cypri

2.Dilara Gölcük 1:39:51.680 Velo Cypri

3.Doğa Noyan 1:39:53.446 Velo Cypri

Elit Kadın Uzun Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Sevim Yıldız 2:57:07.844 Velo Cypri

2.Birgül Demirel 2:57:22.479 Velo Cypri

Master 1 Erkek 35-39 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Ediz Bağzıbağlı 1:23:51.609 Ares

2.Kemal Ekdal 1:23:53.883 Garaduman Team

3.Aleksei Shchunkin 1:23:55.381 Ferdi

Master 1 Erkek 35-39 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Eral Aşina 2:28:22.794 Velo Cypri

2.Ersan Serinyürek 2:28:22.910 Velo Cypri

3.Buğra Cömert 2:28:25.302 Ferdi

Master 2 Erkek 40-44 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Celal Gülersoy 1:23:53.550 The Bike Academy

2.Murat Değişici 1:23:53.647 Trek RMK Mechactronics

3.Cem Mang 1:23:55.433 Polatlı Belediyespor

Master 2 Erkek 40-44 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Timur Nizam 2:28:24.586 Trek RMK Mechactronics

2.Kemal Palaz 2:28:25.330 BSD

3.Mustafa Katip 2:28:25.367 The Bike Academy

Master 3 Erkek 45-49 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Murat Çiftçi 1:23:53.302 NHG

2.Diner Sönmez 1:23:54.564 Garaduman Team

3.Tolga Aksu 1:23:57.516 Garaduman Team

Master 3 Erkek 45-49 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Ersan Karayeğen 2:35:31.309 NHG

2.Mehmet Beyaz 2:39:36.985 NHG

3.Şafak Güngör 2:39:55.745 BSD

Master 4 Erkek 50-54 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Sams Stringer 1:23:58.569 Ferdi

2.Oğuz Tosun 1:36:13.591 Karalım Motors Team

3.Bilgiç Kanal 1:36:14.802 BSD

Master 4 Erkek 50-54 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Kalender Çelebci 2:50:27.166 Velo Cypri

2.Tarkan Alpay 2:50:27.210 SGK

3.Cem Dağdelen 2:50:33.658 Velo Speed

Master 5 Erkek 55-59 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Mehmet Metin Şenova 1:38:45.087 Tüfekçi Sports Club

2.Raif Hızal 1:39:51.073 Garaduman Team

3.Mehmet Ulaç 1:39:54.476 Garaduman Team

Master 5 Erkek 55-59 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Mehmet Akbulut 3:03:11.080 Garmin Kıbrıs

2.Garry Owens 3:18:14.077 Ferdi

Master 1 Kadın 35-39 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Anoosheh Iravanian 1:23:57.598 Green Pedal Cycling Club

2.Gönül Çeliker 1:33:56.986 Ferdi

3.Bahar Ersözer 1:39:50.719 Velo Cypri

Master 2 Kadın 45-49 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Nalan Alçıner 1:39:51.126 Velo Cypri

2.Carolyn Stennard 1:39:55.026 Kiwivelo

3.Ferda Pırlanta 1:54:04.454 Green Pedal Cycling Club

Master 3 Kadın 50-54 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Sebla Bolkan 1:54:05.036 Green Pedal Cycling Club

2.Özlem Çatal Eserer 1:54:34.065 Green Pedal Cycling Club

3.Ayşe Hızal 1:54:35.798 Green Pedal Cycling Club

Master 4 Kadın 55-59 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Fiona Addington 1:40:11.241 Thalassa Cycling Club

2.Angela Walshe 1:53:56.689 Ferdi

3.Filiz Aykan – Green Pedal Cycling Club

Paralimpik Erkek Kısa Parkur

1.Mehmet K.Debreli 2:29:06.852 Green Pedal Cycling Club

Yıldız Erkek 14-16 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi Derece Kulübü

1.Emre Kaplan 1:23:51.292 The Bike Academy

2.Kerem Pekmez 1:23:51.423 Velo Cypri

3.Arcan Kuzhan 1:23:51.819 Velo Cypri