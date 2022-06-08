Spor

Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Kapalı Maraş ve İskele Long Beach bölgesinde gerçekleşti

8 Haziran 2022










Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından Noyanlar Group Of Companies ana sponsorluğunda düzenlenen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı, 4 – 5 Haziran 2022 tarihlerinde Kapalı Maraş ve İskele Long Beach bölgesinde yapıldı.



 

‘Bu Heyecana Sen De Ortak Ol’ sloganıyla gerçekleşen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı’nda ilk gün 50 kilometrelik mesafeden oluşan Kapalı Maraş Yarışı ve 6 kilometrelik Kapalı Maraş Halk Sürüşü heyecanı yaşandı. Yarışın ikinci gününde ise bisikletçiler, 53 kilometrelik Kısa Parkur ve 92 kilometrelik Uzun Parkur’da pedal çevirdi.

Kadınlar ve erkekler olmak üzere Paralimpik, Yıldız (14-16 yaş), Elit (19-34 yaş), Master 1 (35-39 yaş), Master 2 (40-44 yaş), Master 3 (45-49 yaş), Master 4 (50-54 yaş) ve Master 5 (55-59 yaş) kategorilerinde yapılan yarışın ilk gününde 39, ikinci gününde toplam 137 bisikletçi mücadele etti.

Yarışa, ülkemiz sporcuları dışında Türkiye ve Avrupa ülkelerinden de bisikletçiler katıldı.

 

Pedallar ilk gün Kapalı Maraş’ta döndü

İlk gün yapılan Kapalı Maraş yarışında kadınlar yer almazken Elit Erkek’te Barış Akkoyun (Karya Cycling Team), Master 1 Erkek’te, Kemal Ekdal (Garaduman Team), Master 2 Erkek’te Kemal Palaz (BSD), Master 3 Erkek’te Şafak Güngör (BSD), Master 4 Erkek’te Tarkan Alpay (SGK), Paralimpik Erkek’te Mehmet K.Debreli (Green Pedal Cycling Club) ve Yıldız Erkek’te Emre Kaplan (The Bike Academy) birinciliği elde etti.

Bu yarışın ardından yapılan Kapalı Maraş Halk Sürüşü ise büyük bir coşku içerisinde festival havasında gerçekleşti ve Kapalı Maraş caddeleri bisikletlilerin neşesiyle şenlendi.

İlk gün sonunda ödül töreni Kapalı Maraş Cay Bahçesi’nde düzenlenirken kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışın ilk gününe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katılarak dereceye girenlere ödül takdiminde bulundular.

 

Tatar organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederek kazananları kutladı.

Tatar, bisiklet sporunun gelişmekte olduğunu memnuniyetle takip ettiğini belirterek sporun yaşamın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Tatar, spora teşvik etme ve sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirmenin ülkemiz için önemine de değindi.

Spor ambargolarına rağmen başarılı sporcularımızın Türkiye milli takımlarında yer alarak önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Tatar, spor konusunda engelli bireylerin de katıldığı böyle etkinliklerin düzenlenmesinden ve sporun yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Kısa Parkur ve Uzun Parkur kazananları

Yarışın ikinci günü tüm kategorilerde müthiş çekişmeye sahne olurken Elit Erkek Kısa Parkur’da Ömer Talha Yalçın (Karya Cycling Team), Elit Erkek Uzun Parkur’da Yiğit Efe Aktaş (Ankuva Cycling Team), Elit Kadın Kısa Parkur’da Aslı Simay Yazıcı (Velo Cypri), Elit Kadın Uzun Parkur’da Sevim Yıldız (Velo Cypri), Master 1 Erkek Kısa Parkur’da Ediz Bağzıbağlı (Ares), Master 1 Erkek Uzun Parkur’da Eral Aşina (Velo Cypri), Master 2 Erkek Kısa Parkur’da Celal Gülersoy (The Bike Academy), Master 2 Erkek Uzun Parkur’da Timur Nizam (Trek RMK Mechactronics), Master 3 Erkek Kısa Parkur’da Murat Çiftçi (NHG), Master 3 Erkek Uzun Parkur’da Ersan Karayeğen (NHG), Master 4 Erkek Kısa Parkur’da Sams Stringer (Ferdi), Master 4 Erkek Uzun Parkur’da Kalender Çelebci (Velo Cypri), Master 5 Erkek Kısa Parkur’da Mehmet Metin Şenova (Tüfekçi Sports Club), Master 5 Erkek Uzun Parkur’da Mehmet Akbulut (Garmin Kıbrıs), Master 1 Kadın Kısa Parkur’da Anoosheh Iravanian (Green Pedal Cycling Club), Master 2 Kadın Kısa Parkur’da Nalan Alçıner (Velo Cypri), Master 3 Kadın Kısa Parkur’da Sebla Bolkan (Green Pedal Cycling Club), Master 4 Kadın Kısa Parkur’da Fiona Addington (Thalassa Cycling Club), Paralimpik Erkek Kısa Parkur’da Mehmet K.Debreli (Green Pedal Cycling Club) ve Yıldız Erkek Kısa Parkur’da Emre Kaplan (The Bike Academy) birinci oldu.

İkinci gün yarışları sonunda ödül töreni Long Beach Plajı’nda gerçekleşti. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat sponsorları teşekkür plaketi takdim ederken, dereceye girenlere ödülleri KTBF yetkilileri, ana sponsor Noyanlar Group Of Companies ve yarışa katkı koyan İskele Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü, Velo Speed Spor Derneği ve Ali Yalçın İnşaat Malzemeleri yetkilileri tarafından verildi.

 

 

Olgun Amcaoğlu da yarıştı dördüncü oldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarışmacı olarak katıldığı organizasyonda Master Erkek 50-54 Yaş Kısa Parkur’da mücadele ederek dördüncü geldi ve kürsüye çıkmayı az farkla kaçırdı.

 

Talihsiz kaza yaşandı

İki gün boyunca müthiş bir atmosferde gerçekleşen Long Beach Gran Fondo Bisiklet Yarışı’nda talihsiz kaza da yaşandı. Garaduman Team adına yarışan Semih Olkaç ve Deniz Tözel’in karıştığı kaza sonucu, Semih Olkaç’ın kaburga, Deniz Tözel’in ise köprücük kemiğinde kırık meydana geldi.

 

 

1.GÜN KAPALI MARAŞ 50 KM YARIŞINDA DERECEYE GİRENLER:

 

Elit Erkek

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Barış Akkoyun                 1:15:41.801         Karya Cycling Team

2.Ömer Talha Yalçın           1:17:03.475         Karya Cycling Team

3.Erkan Güngör                  1:17:04.289         Kastamonu Amorium Park Bisiklet Takımı

 

Master 1 Erkek 35-39 Yaş

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Kemal Ekdal                    1:17:25.131         Garaduman Team

2.Barış Asa                          1:22:34.624         Trek RMK Mechactronic

3.Aleksei Shchunkin          1:28:27.622         Ferdi

 

Master 2 Erkek 40-44 Yaş

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Kemal Palaz                     1:17:08.578         BSD

2.Celal Gülersoy                 1:17:15.334         The Bike Academy

3.Murat Değişici                 1:19:43.969         Trek RMK Mechactronic

 

Master 3 Erkek 45-49 Yaş

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Şafak Güngör                  1:21:40.618         BSD

2.Tolga Aksu                       1:28:27.137         Garaduman Team

3.Ecvet Orhon                    1:31:25.250         BSD

 

Master 4 Erkek 50-54 Yaş

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Tarkan Alpay                   1:19:20.218         SGK

2.Şükrü Günsoy                 1:28:26.470         Velo Speed

3.Mehmet Ulaç                  1:47:43.025         Garaduman Team

 

Paralimpik Erkek

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1. Mehmet K.Debreli         1:49:48.951         Green Pedal Cycling Club

 

Yıldız Erkek 14-16 Yaş

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Emre Kaplan                    1:17:02.224         The Bike Academy

2.Kerem Pekmez                1:17:10.281         Velo Cypri

3.Enes Tekkanat                 1:17:14.026         Ferdi

 

 

2.GÜN KISA PARKUR (53 KM VE UZUN PARKUR (92 KM) YARIŞLARINDA DERECEYE GİRENLER:

 

Elit Erkek Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Ömer Talha Yalçın           1:22:33.629         Karya Cycling Team

2.Nurettin Emre Oruç        1:23:51.600         Karya Cycling Team

3.Yusuf Geniş                     1:23:51.971         Ankuva Cycling Team

 

Elit Erkek Uzun Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Yiğit Efe Aktaş                 2:24:05.780         Ankuva Cycling Team

2.Erkan Güngör                  2:28:23.185         Kastamonu Amorium Park Bisiklet Takımı

3.Hamed Paseban             2:28:23.394         Velo Cypri

 

Elit Kadın Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Aslı Simay Yazıcı             1:24:03.119         Velo Cypri

2.Dilara Gölcük                  1:39:51.680         Velo Cypri

3.Doğa Noyan                    1:39:53.446         Velo Cypri

 

Elit Kadın Uzun Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Sevim Yıldız                     2:57:07.844         Velo Cypri

2.Birgül Demirel                 2:57:22.479         Velo Cypri

 

Master 1 Erkek 35-39 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Ediz Bağzıbağlı                1:23:51.609         Ares

2.Kemal Ekdal                    1:23:53.883         Garaduman Team

3.Aleksei Shchunkin          1:23:55.381         Ferdi

 

Master 1 Erkek 35-39 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Eral Aşina                        2:28:22.794         Velo Cypri

2.Ersan Serinyürek            2:28:22.910         Velo Cypri

3.Buğra Cömert                 2:28:25.302         Ferdi

 

Master 2 Erkek 40-44 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Celal Gülersoy                 1:23:53.550         The Bike Academy

2.Murat Değişici                1:23:53.647         Trek RMK Mechactronics

3.Cem Mang                       1:23:55.433         Polatlı Belediyespor

 

Master 2 Erkek 40-44 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Timur Nizam                   2:28:24.586         Trek RMK Mechactronics

2.Kemal Palaz                     2:28:25.330         BSD

3.Mustafa Katip                 2:28:25.367         The Bike Academy

 

Master 3 Erkek 45-49 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Murat Çiftçi                     1:23:53.302         NHG

2.Diner Sönmez                 1:23:54.564         Garaduman Team

3.Tolga Aksu                       1:23:57.516         Garaduman Team

 

Master 3 Erkek 45-49 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Ersan Karayeğen             2:35:31.309         NHG

2.Mehmet Beyaz               2:39:36.985         NHG

3.Şafak Güngör                  2:39:55.745         BSD

 

Master 4 Erkek 50-54 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Sams Stringer                 1:23:58.569         Ferdi

2.Oğuz Tosun                     1:36:13.591         Karalım Motors Team

3.Bilgiç Kanal                      1:36:14.802         BSD

 

Master 4 Erkek 50-54 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Kalender Çelebci             2:50:27.166         Velo Cypri

2.Tarkan Alpay                   2:50:27.210         SGK

3.Cem Dağdelen                 2:50:33.658         Velo Speed

 

Master 5 Erkek 55-59 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Mehmet Metin Şenova  1:38:45.087         Tüfekçi Sports Club

2.Raif Hızal                         1:39:51.073         Garaduman Team

3.Mehmet Ulaç                  1:39:54.476         Garaduman Team

 

Master 5 Erkek 55-59 Yaş Uzun Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Mehmet Akbulut            3:03:11.080         Garmin Kıbrıs

2.Garry Owens                   3:18:14.077         Ferdi

 

Master 1 Kadın 35-39 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Anoosheh Iravanian       1:23:57.598         Green Pedal Cycling Club

2.Gönül Çeliker                  1:33:56.986         Ferdi

3.Bahar Ersözer                  1:39:50.719         Velo Cypri

 

Master 2 Kadın 45-49 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Nalan Alçıner                  1:39:51.126         Velo Cypri

2.Carolyn Stennard           1:39:55.026         Kiwivelo

3.Ferda Pırlanta                 1:54:04.454         Green Pedal Cycling Club

 

Master 3 Kadın 50-54 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Sebla Bolkan                   1:54:05.036         Green Pedal Cycling Club

2.Özlem Çatal Eserer         1:54:34.065         Green Pedal Cycling Club

3.Ayşe Hızal                        1:54:35.798         Green Pedal Cycling Club

 

Master 4 Kadın 55-59 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Fiona Addington             1:40:11.241         Thalassa Cycling Club

2.Angela Walshe                1:53:56.689         Ferdi

3.Filiz Aykan                       –                            Green Pedal Cycling Club

 

Paralimpik Erkek Kısa Parkur

1.Mehmet K.Debreli          2:29:06.852         Green Pedal Cycling Club

 

Yıldız Erkek 14-16 Yaş Kısa Parkur

Bisikletçi                             Derece                 Kulübü

1.Emre Kaplan                    1:23:51.292         The Bike Academy

2.Kerem Pekmez                1:23:51.423         Velo Cypri

3.Arcan Kuzhan                  1:23:51.819         Velo Cypri



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8 Haziran 2022






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