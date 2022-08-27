Liverpool’dan tarihi galibiyet 9-0

İngiltere Premier Ligi’nin 4. haftasında Bournemouth’u konuk eden Liverpool sahadan 9-0 galip ayrıldı. İlk yarıda Firmino resital yaptı; Brezilyalı, üç asist yaptı bir de gol kaydetti. Liverpool, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçta 9 gol attı.İlk üç haftada iki beraberlik alan ve geçen hafta Manchester United’a deplasmanda 2-1 yenilen Liverpool, Bournemouth karşısında şov yaptı. Kırmızılar, sahadan 9-0 galip ayrıldı. Liverpool, Roberto Firmino’nun başrolünde ilk yarıyı 5-0 önde kapadı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Liverpool, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip ağları beş kez havalandırdı. Roberto Firmino (1 gol, 3 asist), 2003’te 6-0 kazanılan West Bromwich maçının ikinci yarısında iki gol ve iki asistlik performans sergileyen Milan Baros’un ardından, Premier Lig’de bir devrede 4 gole katkı yapan ikinci Liverpool oyuncusu oldu.

LIVERPOOL’DAN EN FARKLI PREMIER LİG REKORU

Liverpool, ismi 1992’de Premier Lig olarak değişen ligde ilk kez bir maçta 9 gol attı. Kırmızılar, Premier Lig’in en farklı galibiyet rekorunu da egale etti.

Premier Lig tarihinin en farklı galibiyetleri hangi maçlarda elde edildi?

Bugün: Liverpool 9-0 Bournemouth

Şubat 2021 – Manchester United 9-0 Southampton

Ekim 2019 – Southampton 0-9 Leicester City

Mart 1995 – Manchester United – Ipswich