Litvanya’dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına onay

Litvanya Milli Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Twitter hesabından İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine ilişkin açıklama yaptı.

Anusauskas, “Litvanya Parlamentosu, az önce İsveçlilerin ve Finlandiyalıların NATO üyeliğini onayladı.” açıklamasında bulundu.

İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran’da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO’ya üyeliğe davet edilmişti.

Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor.