“Little little into the middle” Mağusa temsilini yaptı

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little little into the middle” adlı oyun, Mağusa Buğday Cami karşısındaki açık alanda seyirciye sunuldu.

Yaklaşık 1 saatlik komedi türündeki oyun, Mağusalı tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi. Baraka Tiyatro Ekibi, ekoloji, ekonomi, eğitim, sağlık gibi alanlardaki güncel sorunlarımızı mizahi bir üslupla sahneye taşıyor ve hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern danslarla da tiyatro severlere keyifli anlar yaşatıyor.

Son iki oyun Ozanköy ve Çağlayan Parkı’nda

Oyunuun son iki temsili 29 Nisan Cuma saat 20.00’de Ozanköy Spor Kulübü’nde ve 30 Nisan Cumartesi saat 15.30’da Lefkoşa Çağlayan Parkı’nda gerçekleşecek.

W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in metinlerinden kolaj yapılan oyundaki kısa skeçler ekipteki gençlerin yarattığı doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen Şansal tarafından yazıldı. Müziklerin çoğu Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı tarafından icra ve kayıt edildi.