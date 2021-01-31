Limonlu çay kanser riskini azaltıyor

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre limonlu çayın kanser riskini çok aza indirdiği ve ömrü uzattığı açıklandı.

Express’in haberine göre, araştırmacılar eski Mısırlıların, limonun çeşitli zehirlere karşı etkili olduğu inancını test etmeye karar verdi. Araştırma sonucu, limonun güçlü antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip sonucuna varıldı.