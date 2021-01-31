Limonlu çay kanser riskini azaltıyor

ABD\u2019de yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, limonlu \u00e7ay\u0131n \u00f6mr\u00fc uzatt\u0131\u011f\u0131 ve kanser riskini azaltt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. \u0130\u00e7erdi\u011fi kalsiyum, magnezyum, C vitamini, biyoflavonoidler ve pektin gibi bile\u015fenlerle ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendiren limonun enfeksiyonlar\u0131 y\u00fcksek oranda azaltt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nABD\u2019li bilim insanlar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re limonlu \u00e7ay\u0131n kanser riskini \u00e7ok aza indirdi\u011fi ve \u00f6mr\u00fc uzatt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nExpress\u2019in haberine g\u00f6re, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar eski M\u0131s\u0131rl\u0131lar\u0131n, limonun \u00e7e\u015fitli zehirlere kar\u015f\u0131 etkili oldu\u011fu inanc\u0131n\u0131 test etmeye karar verdi. Ara\u015ft\u0131rma sonucu, limonun g\u00fc\u00e7l\u00fc antibakteriyel, antiviral ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini uyar\u0131c\u0131 \u00f6zelliklere sahip sonucuna var\u0131ld\u0131.\r\n\r\nBA\u011eI\u015eIKLI\u011eI G\u00dc\u00c7LEND\u0130R\u0130YOR\r\n\r\nLimonun faydalar\u0131 aras\u0131nda karaci\u011feri temizlemesi yer al\u0131yor. Ayr\u0131ca i\u00e7erdi\u011fi kalsiyum, magnezyum, C vitamini, biyoflavonoidler ve pektin gibi bile\u015fenler ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendiriyor, enfeksiyonlarla m\u00fccadele ediyor ve \u00f6mr\u00fc uzat\u0131yor.\r\n\r\nLimonun \u00e7ayla birle\u015fmesi ise v\u00fccudun bu meyveden antioksidanlar\u0131 alma kabiliyetini y\u00fczde 80 art\u0131r\u0131yor.