Sağlık

Limonlu çay kanser riskini azaltıyor

31 Ocak 2021
limonlu çay



ABD’de yapılan araştırmaya göre, limonlu çayın ömrü uzattığı ve kanser riskini azalttığı açıklandı. İçerdiği kalsiyum, magnezyum, C vitamini, biyoflavonoidler ve pektin gibi bileşenlerle bağışıklığı güçlendiren limonun enfeksiyonları yüksek oranda azalttığı belirtildi.





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31 Ocak 2021


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