Limasol’da olaylı gece: 7 kişi tutuklandı

Limasol polisi, dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle yedi kişiyi tutukladı.

imasol’da dün akşam saatlerinde koronavirüs önlemleri, yolsuzluk (altın pasaport skandalı) ve 5G teknolojisine karşı yapılan eylem, bazı protestocuların saldırgan hale gelip polis memurlarına taş atmaya başlamasıyla büyüdü. Olaylar sırasında dört polis ve bir itfaiyeci yaralandı.

1’i uyuşturucudan tutuklandı

Limasol CID üyeleri, aleyhindeki delillere dayanarak mahkeme emrine dayanarak altı kişiyi tutukladı. 15 yaşındaki başka bir genç de hem olaylardan hem de uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.