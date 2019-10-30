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Limasol’da çete: Tehditle paketçinin parasını çaldılar

30 Ekim 2019

Limasol’a bağlı Yermasoya’da, yaşları 15 ile 22 arasında değişen bir grup gencin, cuma akşamı, bir lokantanın paket servisini yapan Bangladeş uyruklu şahsı tehdit ederek parasını çaldıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, gençlerin Bangladeşliyi yanlarına çağırdıklarını; aralarından maskeli olan bir gencin, Bangladeşliyi elinde bulunan demir çubukla tehdit ederek parasını istediğini ve Bangladeşlinin de korkarak parayı verdiğini yazdı.

Gençlerin, paket servis motorunu ve arkasında bulunan siparişi de alarak gözden kaybolduklarını kaydeden gazete, olayla ilgili soruşturmayı yürüten polisin 10 kişi aleyhinde tutuklama emri çıkardığını belirtti.

Haberde, polisin, bu gençlerin Limasol’da son zamanlarda meydana gelen taşkınlıkları yapan bir çete olduğu değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.



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