Limasol’a bağlı Mari’deki eski çöplük alanında büyük yangın

Limasol’a bağlı “Mari” (Tatlısu) köyündeki eski çöplük alanında bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın başladı.

Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, yangının çıktığı alanda plastiklerle kullanılmayan eşyaların atılı olduğunu ve yangın nedeniyle gökyüzünü kara bulutların kapladığını duyurdu.

İtfaiye, tüm devlet yetkililerine eyleme geçmeleri için çağrıda bulunurken, bölge sakinlerinden de toksik dumandan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatmaları istendi.