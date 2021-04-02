Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem direktörler kurulu kadrosunu belirledi.

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı Bankanın Genel Müdürlük Binası’ndaki kültür salonunda gerçekleşti. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen genel kurul açılış konuşmasıyla başladı. Ardından divan kurulu seçimi, Dış denetçi Niyazi Akman tarafından mali raporun okunup, görüşülmesi ve oylanması ile yeni direktörler kurulu seçimi gerçekleşti.

YENİ DÖNEM DİREKTÖRLER KURULU BELİRLENDİ

Seçim ile gerçekleşen yeni direktörler kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Yönetim Kurulu Üyeleri Müzeyyen Öztürker, Mine Tokay, İpek Kabidan, Danışman İpek G. Halim Taşkapılı ve Sekreter Akıle Tatarlar yer almıştır.

Kemaler: “Sosyal Sorumluluk Alanında İlkiz”

LSS Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, LSS Kurumu’nun 2011 yılından bu yana sosyal sorumluluk alanında önemli işlere imza attığını hatırlatarak sözlerine başladı. Limasol Sosyal Sorumluluk Co’nun KKTC’de ilk sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken Hüseyin Kemaler, “Kurumumuz sürdürülebilir bir dünya için sloganıyla, daha iyi bir yaşam, çocuk, spor, sanat ve çevre gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. İlk günden bugüne büyük bir emek, sistematik çalışma, alanında uzman isimler ve özveri ile LSS çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumun; çocukların iletişim becerilerini geliştiren projelerle adından sıkça söz ettirdiğini, sanat ve sanatçı ile buluşma şansı yakalayan çocukların ilgilerine tanık olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.’’ Kemaler; yeni dönemde ülkemize kalıcı eserlerin bırakılmasına yönelik projelerin hayat bulacağı müjdesini vererek, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumuna destek veren tüm gönüllü sanatçılara ve çalışanlara teşekkürlerini sundu. Yeni dönem görev alacak direktörler kurulunun başarılı projelere imza atacağına inancının tam olduğunu vurgulayarak; yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Toplantı, murakıp seçimi için Direktörler Kuruluna yetki verilmesi, dilek ve temenniler ile son buldu.