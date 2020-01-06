Kıbrıs

Limasol  Şirketler Grubu’nda 2020 coşkusu

6 Ocak 2020

Limasol Bankası ve yan kuruluşları geçtiğimiz hafta yeni yılı düzenlenen coşkulu balo ile karşıladı. Girne Acapulco Otel’de gerçekleşen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl yemeğine Limasol Bankası  üst düzey yöneticileri, personel yanı sıra Limasol Bankası iştirak  yöneticileri, personeli ve eşleri katıldı.

Gece Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu’nun açılış konuşması ile başladı. Özsusuzlu tüm personelin yeni yılını kutlayarak 2019 yılındaki başarılarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini ileterek başarılarının daim olmasını ve 2020 yılının herkese sağlık, mutluluk ve bolluk  getirmesini temenni etti.

Açılış konuşmasının ardından 2019 yılının nasıl geçtiğine dair hazırlanan video izlendi. İzlenen videonun ardından konuşma yapan Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, 2019 yılında hedeflenen başarının yakalandığını, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları tebrik ettiğini dile getirdi. Kemaler, ayrıca  2020 yılında  100. Yıl hedeflerine kilitlenerek azim ve kararlılıkla çalışılacağından ve  yeni yılın değişim ve gelişim yılı olacağından da bahsetti.

Nar konsepti teması ile gerçekleşen gecede katılımcılara nar hediye edilerek narın bolluk bereket ve bütünlük demek olduğunu; 2020 yılının da tüm dünyada ve Limasol Bankası için bereketli ve birliktelikli bir yıl olması temenni edildi.

Gecede İnci Moreket ve Orkestrası yanısıra Joker Brass Bando ekibi yer aldı. Uzun yıllar kuruma emek veren personele plaket de verilirken, 30 yılını tamamlayan personele ise tam altın madalyaları takdim edildi. Eğlenceli etkinlikte Limasol Grup çalışanlarından oluşan  yarışmacıların katıldığı bir de ses yarışması yapıldı. Sesi Güze-LİM ses yarışması ile birbirinden renkli ve yetenekleri ile takdir toplayan personelin performansları ve hediye takdimleri ile geceye renk katıldı.

Kura çekilişleri, pasta kesimi ve toplu aile fotoğrafı ile gece  görkemli bir şekilde noktalandı.



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