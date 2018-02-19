Limasol Karnavalı’nda renkli görüntüler

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Limasol Karnavalı bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Limasol Karnavalı bu yıl da yerli, yabancı turistlerin yanında Kıbrıslı Türklerin de akınına uğradı

Limasol’da her yıl geleneksel olarak yapılan “Limasol Karnavalı dün büyük bir yürüyüşle kutlandı. Birbirinden farklı kostümler ve renkli şovlara ev sahipliği yapan Limasol’daki büyük yürüyüşte Kıbrıslı Türkler de özel olarak düzenlenen turlarla Limasol’daydı.

Sosyal medyada geniş yer buldu

Karnaval coşkusu sosyal medyada da geniş yer buldu. Karnavala katılanlar sosyal medyada hesaplarından birbirinden renkli fotoğrafları arkadaşlarıyla paylaştılar.

Photos : Christos Theodorides – CYPRUS MAIL