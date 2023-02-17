Limasol Karnavalı başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney Kıbrıs

Limasol Karnavalı başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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limasol karnavalı başladı 2023

Paskalya öncesindeki perhizin başlangıcı olan “Kathara Deftera”dan (Temiz Pazartesi) 11 gün önce düzenlenen Limasol’daki “Tsiknopempti” kutlamalarının, Karnaval Kralının şehre girmesiyle dün başladığı bildirildi.

Politis gazetesi, 100 yılı aşkın süredir düzenlenen ve 11 gün sürecek olan Limasol Karnavalı’nın başlangıcına işaret eden bu kutlamalara, Limasol halkının yoğun ilgi gösterdiğini yazdı.


Haberde, dün sabah saatlerinden itibaren Limasol’un birçok bölgesinde eğlenceler düzenlendiği ve binlerce insanın etkinliklere katıldığı kaydedildi.

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Tags:2023karnavalkıbrıslimasolLimasol Karnavalı
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