Lig Nisan sonu

Potanın Nabzı’nda konuşan Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit önemli açıklamalar yaptı.

BRT 1 HD’de yayınlanan Potanın Nabzı programı önceki gece yine dopdolu içeriği ile basketbol severleri ekrana kilitledi.

Tonguç Kotak ve Tahir Topaloğlu’nun birlikte hazırlayıp sundukları programın stüdyo konuğu Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit olurken, telefonda ise Girne Koleji ile Darüşşafaka’nın yetkilileri oldu.

Erkekler Ligi ay sonu başlayacak

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit Erkekler Ligi’nin nisan sonunda başlayabileceğini belirterek pazar günü sokağa çıkma yasağı devam etse bile özel izinle pazar maçlarını hem BRT aracılığı ile naklen yayınlanacak hem de sosyal medyadan yayınlama planları olduğunu söyledi. Mevlit hedeflerinin tüm kategorilerde ligleri oynatmak olduğunu ve bu 2020-2021 sezonu bitirmek olduğunu açıkladı.

3 projemiz var

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit üç önemli projelerinin olduğunu ve bunu Türkiye Büyükelçiliği Yardım Heyetine sunduklarını açıkladı.

Bu projelerin ilkinin Türkiye ile akreditasyon olduğunu açıklayan Orhun Mevlit, 400 bin Dolar tutan Başaran Spor Salonu projesi yanında, 3×3 basketbol için de zemin, pota ve teşrifatçı konusunda destek istediklerini açıkladı.

Hedefimiz yeni bir federasyon binası

Orhun Mevlit en büyük hedeflerinin ise Basketbol Federasyonu’nun kendi öz binası olduğunu söyledi.

Bu konu hakkında da açıklamalar yapan başkan Mevlit, Maliye Bakanlığından istedikleri binayı kendilerine vermesi konusunda çalıştıklarını açıkladı. Bu konuda çalışmaların en yakın zamanda biteceğini de sözlerine eklerken “camianın gurur duyacağı bir federasyon binası yanında, hem eski yöneticilerin, eski federasyon yetkililerinin ve hem eski hem de aktif sporcuları bir araya gelerek hasret giderecekleri bir ortam yaratmak amacındayız.”diye sözlerine son verdi.

Girne Koleji – DAÇKA ortaklığı da konuşuldu

Öte yandan programa telefonla katılan Girne Amerikan üniversitesi Girne Koleji Okullar Koordinatörü Binnur Kırmızı ile Darüşşafaka Basketbol Okulları Koordinatörü Gökmen Öder oldu.

Kırmızı ve Öder ikilisi yapılan işbirliği konusunda açıklamalar yaparak nasıl bir birliktelik yaptıklarını izleyicilere açıkladılar.