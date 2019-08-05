Spor

Liderler geçilmedi

5 Ağustos 2019

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı, Cemsa Sporting Center’de yapıldı

LİDERLER YİNE ZİRVEDEYDİ: Karting Şampiyonası’nın 4. Ayakğında; mini kategoride Niyazi Özçınar, Junior kategoride Demir Emre, Expert kategoride İzzet Çınar ve Shifter kategoride Coşkun Gürel en büyük kupaları alan isimler oldu

 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı geçtiğimiz akşam Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Bin 400 metrelik RC1 pistinde yapılan yarışta bu sezon ilk kez Shifter kategorisi de açıldı. Akşamüzeri serbest antrenmanlarla başlayan organizasyonda 5 kategoride toplam 24 yarışçı ter döktü. Sıralama turları, 1.ayak ve final ayağı olmak üzere 3 seansta mücadelelerin olduğu yarışta kategorilerinin şampiyona liderleri iki ayakta da ilk sırada yer alarak 40 puan olan maksimum puanı almayı başardılar. Mini kategoride Niyazi Özçınar, Junior kategoride Demir Emre, Expert kategoride İzzet Çınar ve Shifter kategoride Coşkun Gürel en büyük kupaları alan isimlerdi. Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılan yarışın Mini ikincisi Hasan Fikri Macila ve üçüncüsü Hasan Bedel oldu. Junior ikincisi Mert Uzun olurken onu Şeref Karaoğlan takip etti. Expert kategoride şanssızlıklar yaşandı ve antrenmanlarda Közün Arpalıklı bir kaza geçirerek start alamadı. İlk ayakta ise Rauf Denktaş bariyerlere çarparak finiş göremedi. İzzet Çınar’ı kategoride Oktay Çınar ve Güner Ballı takip etti. Bu sezon ilk kez start alan Shifter kategoride ikinci Serkan Bolkaner  ve üçüncü Umut Araz oldu. Kategorilere göre sıralama şöyle:

 

Mini Kategori

1.Niyazi Özçınar               40 Puan

2.Hasan Fikri Macila        34 Puan

3.Hasan Bedel                  30 Puan

4.Yannis Zaytsev              24 Puan

5.Mustafa Efeefe            24 Puan

6.İsmail Araz                      20 Puan

7.Rüzgar Miralay              18 Puan

8.Erin Bolkaner                 16 Puan

 

Junior Kategori

1.Demir Emre                   40 Puan

2.Mert Uzun                     34 Puan

3.Şeref Karaoğlan           30 Puan

4.Mete Saygın                  26 Puan

5.Mehmet Salih Çelikden            22 Puan

6.Salih Zeki Hafız              20 Puan

 

Senior/Expert Kategori

1.İzzet Çınar                      40 Puan

2.Oktay Çınar                    34 Puan

3.Güner Ballı                     30 Puan

4.Rauf Denktaş                                0 Puan

5.Közün Arpalıklı              0 Puan

Shifter Kategori

1.Coşkun Gürel                                40 Puan

2.Serkan Bolkaner          34 Puan

3.Umut Araz                      30 Puan

4.Ömer İlhan Sayer        24 Puan

5.Mustafa Birman           24 Puan

 

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