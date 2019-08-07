Güney KıbrısKıbrısManşet

Liderler, Cuma günü 9:30’da bir araya gelecek

7 Ağustos 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Cuma günkü görüşmelerinin saat 09:30’da başlayacağı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu ofisinden yapılan açıklamada, Akıncı ile Anastasiadis’in, ara bölgede, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Misyon Şefinin ikametgahındaki görüşmenin saat 10:30 yerine saat 09:30’da başlaması hususunda anlaştığı belirtildi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Değirmenlik Belediyesi

Değirmenlik Belediyesi, BES ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

7 Ağustos 2019
poliss

Kumsal Parkı’ndaki kavgada 1 kişi yaralandı

7 Ağustos 2019
iş kazası

4 metre yükseklikten düşen Şenoğlu ağır yaralı

7 Ağustos 2019

Tartıştığı kişinin yüzüne bardak fırlattı

7 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı