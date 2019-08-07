Liderler, Cuma günü 9:30’da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Cuma günkü görüşmelerinin saat 09:30’da başlayacağı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu ofisinden yapılan açıklamada, Akıncı ile Anastasiadis’in, ara bölgede, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Misyon Şefinin ikametgahındaki görüşmenin saat 10:30 yerine saat 09:30’da başlaması hususunda anlaştığı belirtildi.