Libya’da Hafter’e karşı operasyon başlatıldı

UMH’ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus’ta yaptığı basın açıklamasında, Hafter’e bağlı güçlere karşı UMH güçlerinin operasyon başlattığını belirtti.

Kanunu, “Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)” adını verdikleri operasyonun yasa dışı biçimde saldırganlar tarafından ele geçirilen bölgelerin temizlenmesini amaçladığını ifade etti.

Hafter güçlerinin “meşruiyeti bozmak için başarısız bir darbe girişiminde” bulunduklarını söyleyen Kanunu, UMH güçlerinin Trablus’u ve tüm şehirleri koruma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Hafter güçlerinden çok sayıda kişinin esir alındığını aktaran Kanunu, Hafter güçlerine bağlı bulunanları “aldatılmış kişiler” olarak nitelendirerek, silah bırakma çağrısında bulundu.

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan’da Trablus’u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da “Başkomutan” sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan’da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.