Li-Koop üyeleri eylem yaptı

Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) üyeleri Kooperatif Mukayiti Kemal Deniz Dana’yı protesto etti. 2 yılı aşkın süredir denetim gerekçesiyle Kayyum atanan Lİ-Koop üyeleri duruma isyan etti. Mukayitliği derhal genel kurul çağrısı yapmasını talep etti…

Kooperatif üyelerini temsilen bir grup bugün önce Turizim Bakanlığına sonra ise Kooperatif Mukayitliği binası önünde basın bildirisi okuyarak Mukayitlik binasına siyan çelenk bıraktı. Li-Koop üyelerinin büyük bölümünü temsil eden grup Mukayitliğin derhal Genel Kurul çağırmasını talep etti. Eylül ayı içerisinde genel kurul çağıracağını tv programlarında söyleyen Kemal Deniz Dana’yı göreve çağırdı. Mukayitliğin genel kuruldan kaçınması durumunda Başbakanlık önünde eylem yapılacağını duyurdu. Li-Koop üylerinin basına yaptığı açıklama aynen şöyle:

Değerli basın mensupları,

Bizler Lefkoşa İktisat Kooperatifi üyeleri olarak bugün burada bulunuyoruz.

2019 yılından beridir denetleme gerekçesiyle Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana Li-Koop’u işgal etmekte Tüm çabalarımıza rağmen, genel kurul yapmaktan kaçmaktadır.

Yaşanan bu durum Kooperatifçilik ilkeleriyle tamamen terstir. Kooperatiflerin yasal sahipleri sadece kooperatifin üyeleridir. Ve kooperatifler üyelerin seçtiği kişiler tarafından yönetilir.

Son dönemde tüm ülkede Kooperatif Şirketler Mukayitliği denetimadı altında bir çok kooperatif işgal edilmiş durumdadır.

Sn. Kemal Deniz Dana iki yıldan fazla süredir denetleme kisvesi altında bizlerin belirlediği yönetimi görevden uzaklaştırmış olmasına rağmen, kendisi Kooperatifimizde yapısal değişiklikler ve istihdamlar yapmaktadır. Bu kesinlikle kabul edilebilir değildir. Bizler Li-Koop’un gerçek sahipleri olarak bu duruma karşıyız. Sn Dana’nın hataları nedeniyle tüm üylerimiz bu durumdan şikayetçi ve rahatsızdır. Üyelerimizin yarattığı baskı sonucunda içerisinde bulunduğumuz Eylül ayı içerisinde Genel Kurul yapılacağını bir çok kez deklere etmesine rağmen yine Sn. Dana, Genel Kurul yapmamak için elinden geleni yapmaktadır.

Kendisine soruyoruz ve cevap bekliyoruz:

– 2 yıldan beridir bitmeyen bu denetleme şuan ne noktadadır?

-Basit bir denetimi yapmaktan bu kadar mı acizsiniz?

-Neden yönetimin üyeler tarafından belirlenmesini engelliyorsunuz?

– Üyelerin belirleyeceği yönetimden neden korkuyorsunuz?

Sn. Dana’nın burada anlaşılacağı gibi gayesi kooperatiflerin daha iyi noktaya taşınması değil, aksine toplumumuzda kooperatifçiliğin etkisinin kırılması ve toplumun bir kaç sermaye sahiplerinin bankalarına mecbur edilmesidir. Toplumumuzun yok olma noktasına geldiği bu günlerde bu planlı bir adımdır. Tüm bu sebeple kooperatifimizin yönetiminin üyeler tarafından belirlenmesi için derhal Genel Kurul’a götürülmesini istiyoruz. Kooperatifimiz üzerinden iki yıllık sürede yapılan istihdamlar, dış hizmet alımları ve üyelere uygulanan yüksek faizlerle geri dönülmez zararlar verilmektedir.

Sn. Dana Fasıl 114 yasasının verdiği yetkileri kötüye kullanarak Kooperatifimizi seçime yönelik istihdam kapısı olarak kullanmaktadır. Önümüzdeki günlerde Genel Kurul tarihi belirlenmediği noktada, Lefkoşa İktisat Kooperatifi üyeleri olarak bugün olduğu gibi sürekli ve şok eylemler düzenleyeceğimizi bildiririz. Sn. Dana’ya ve bağlı bulunduğu Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na bu son uyarımızdır.

Sn. Mukayyit bilsin ki kooperatifimizi asla bir oldu bittiye bırakmayacağız. Ve kooperatifimizde siyasi istihdam için kullandırmayacağız. Li-Koop’un gerçek sahipleri artık buradadır. Ve Kooperatifimizi geri alamadan da bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

Li-Koop Üyeleri