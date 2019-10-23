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Leymosun’dan şen döndük

23 Ekim 2019

Yüzücülerimiz, Limassol’da gerçekleşen 4. Limassol Kıbrıs Yüzme Şampiyonası’ndan 5 madalya ile döndüler

Gürsel KARAGÖZLÜ

 

Kıbrıslı Türk yüzücüler Hasan İlker ve Caner Aspava, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 4. Limassol Kıbrıs Yüzme Şampiyonası’nda 5 madalya kazandılar.

19-20 Ekim 2019 tarihinde, Limassol’da gerçekleşen 4. Limassol Kıbrıs Yüzme Şampiyonası’na 16 ülkeden 170 sporcunun yanı sıra ülkemizin yüzücülerinden Hasan İlker ve Caner Aspava da katıldı.

Limassol 50 metre Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Güney Kıbrıs, İngiltere, Ukrayna, Litvanya, Hollanda, Güney Afrika, Lübnan, Avusturya, Cezayir ve İrlanda milli sporcularının katıldığı iki gün sabah ve gece şeklinde süren şampiyonada yüzücülerimiz toplamda beş madalya kazandı.

Şampiyonaya Ferdi olarak katılan Hasan İlker 800 metre ve 400 metre kategorilerinde birinciliği koruyarak altın madalyanın sahibi olurken, 200 m kategorisinde ise ikinci gelerek gümüş madalya almayı başardı.

Aspava spor kulübü mastar yüzücüsü Caner Aspava 800 metre kategorisinde üçüncü olurken, 100 m kurbağa kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

 

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