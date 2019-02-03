Levent, YDÜ’yü farklı geçti: 40-65

Basketbol Kadınlar Ligi’nde Leventspor deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi’ni 65-40 yenerek yenilmezliğine son verdi.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresinde üstün oynayan Levent devreyi 41-22 önde bitirdi. Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Levent maçı 65-40 kazandı ve yenilgisiz liderliğini sürdürürken Yakın Doğu’nun yenilmezliğine de son verdi.

U14 erkeklerde YDÜ galip

Ayni salonda oynanan U 14 Erkekler Ligi maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi, Soyerspor’u farklı bir skorla 73-25 mağlup etti.