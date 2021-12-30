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Levent kolej yolu trafik akışına kapatıldı

30 Aralık 2021
levent kolej yolu kapatıldı






Polis Ortaköy Lemar ışınlarından Lefkoşa Devlet Hastanesi yönündeki yolun trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Lefkoşa’da şiddetli yağış Ortaköy ve Gönyeli bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor.




Polis Basın Subaylığı, Ortaköy Lemar ışıkları ile Hastane çemberi arasında kalan yolun su taşkını nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldığını duyurdu.





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30 Aralık 2021


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