Levent kolej yolu trafik akışına kapatıldı

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolis Ortak\u00f6y Lemar \u0131\u015f\u0131nlar\u0131ndan Lefko\u015fa Devlet Hastanesi y\u00f6n\u00fcndeki yolun trafik ak\u0131\u015f\u0131na kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\nLefko\u015fa\u2019da \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f Ortak\u00f6y ve G\u00f6nyeli b\u00f6lgesinde hayat\u0131 olumsuz etkiliyor.\r\n\r\nPolis Bas\u0131n Subayl\u0131\u011f\u0131, Ortak\u00f6y Lemar \u0131\u015f\u0131klar\u0131 ile Hastane \u00e7emberi aras\u0131nda kalan yolun su ta\u015fk\u0131n\u0131 nedeniyle \u00e7ift y\u00f6nl\u00fc olarak trafik ak\u0131\u015f\u0131na kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n