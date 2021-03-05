Lenfödem nasıl bir hastalık?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu 6 Mart Dünya Lenfödem Farkındalık günü kapsamında konuşarak, lenfödemin tedavisinin oldukça zor ve meşakkatli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, vücutta bulunan ve kan dolaşımından farklı ancak kan dolaşımıyla birlikte hareket eden lenf dolaşımının hem bağışıklık sisteminin bir parçası olduğunu hem de tüm organların sağlıklı görev görmeleri açısından gerekli dolaşımı sağladığını belirterek, “Bu nedenle lenf dolaşımında meydana gelen bozulmalar uzuvların da zarar görmesine yol açıyor” dedi.

Lenfödem ayak ve kollarda şişmeye neden olur

Özellikle ayak sağlığının önemsenmediği, mantar ve tırnak batması gibi rahatsızlıkların tedavi edilmediği ve bazen de travma, yaralanma veya ameliyatlar sonucunda meydana gelebilecek lenf dolaşım bozukluklarının ayak veya kollarda şişmeye neden olduğunu aktaran Aytaçoğlu, ileri safhalarda ise iyileşmeyen yaraların açılmasına kadar gidebilecek klinik tabloların oluşabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Aytaçoğlu tedavilerde kısıtlı olanakların olduğunu söyleyerek, bu nedenle lenfödemin oluşmaması için tüm önlemlerin alınmasının en etkin tedavi olacağını belirtti.

Özellikle meme kanseri gibi bazı kanserlerden sonra lenf bezlerinin çıkarıldığı durumlarda lenfödemin kaçınılmaz olduğunu aktaran Aytaçoğlu, bu hastalarda beklenti olduğundan dolayı tedavilerinin de erkenden başladığını ve alınan önlemlerle lenfödemin ileri boyutlara ulaşmasının engellendiğini söyledi.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, lenfödem tedavisinde en etkin ve pratik tedavinin varis çoraplarının kullanılması olduğunun altını çizerek, lenfödem masajı ve daha da ileri dönemlerde pnömatik basınçlı çorap tedavilerinin söz konusu olabileceğini de sözlerine ekledi.

Lenfödemli hastalara tavsiyelerde de bulunan Aytaçoğlu, “Bu hastaların özellikle uzun süre ayakta kalmamaları, oturdukları zamanlarda ayaklarını sarkıtmak yerine uzatmaları, düzenli varis çorabı kullanmaları, el, ayak ve tırnak bakımlarına özen göstermeleri gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Aytaçoğlu açıklamasında bu hastalıkla dostça yaşamaya çalışmanın ve hayat tarzı değişiklikleriyle lenfödemin getireceği sıkıntıları en aza indirmenin yaşam kalitesini yükselmesi açısından çok önemli olacağını da dile getirdi.