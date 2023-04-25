Lefkoşa'ya yeni soluk - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 25, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Lefkoşa’ya yeni soluk

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Shuffle cafe

Lefkoşa Tanzimat Sokak’a geçtiğimiz cumartesi günü yepyeni bir mekan hizmete girdi. Ahmet Adalıer’in  girişimleri sonucu hizmete giren Shuffle ilk günden ilgi gördü.

Shuffle cafe


Açılışta kısa bir konuşma yapan Ahmet Adalıer, mekanla ilgili bilgiler verdi.  Adalıer, “müşterilerimizin tercih ve talepleri doğrultusunda oluşturulan farklı lezzetlerin sunulduğu Shuffle’de menümüzde sandwiçler yer almaktadır.

Shuffle cafe

Özellikle steak and cheese, chicken cheese, ve meatball marinara menülerimize müşterilerimiz yoğun talep göstermişlerdir.  Bir diğer özelliğimizde sandwiç için kullanılan ekmeklerimizin cafemizde pişirilip anlık olarak müşterilere sunulmasıdır” dedi.

Haber: Ahmet İkidereli 

 

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Tags:cafeLefkoşashuffle
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