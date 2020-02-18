Lefkoşa’ya yeni hastane konusu Meclis’te konuşuldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa’da inşa edilecek yeni hastanenin temellerinin bu yıl içinde atılması için çalışmaların başladığını söyledi.

Pilli, 500 yataklı yeni hastanenin BRTK binası arkasında önceden saptanmış 270 dönümlük bir araziye yapılacağını ve her odada bir yatak olacak şekilde inşa edileceğini açıkladı.

Pilli “Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinin ise kesinlikle kapatılmayacağını vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar, Meclis Genel Kurulu’nda “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi” konulu konuşmasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinin kapasitesinin artan nüfusla birlikte ihtiyaçlara cevap veremediğini belirterek, yeni bir hastanenin gerekliliğine dikkat çekti.

Sıla Usar, yeni hastane konusunda Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye çeşitli sorular yöneltti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin artık yeterli gelmediğini belirterek yeni hastanenin temellerinin bu yıl içinde atılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yeni hastanenin BRTK sitesi arkasında önceden saptanmış 270 dönümlük bir araziye yapılacağını söyleyen Pilli, bunun erişimi son derece kolay bir mevki olduğunu anlattı.

Bazı yollarda altyapı çalışmalarının tamamlanmadığını söyleyen Bakan Pilli, bu yolların yapılacağı sözünü de aldıklarını açıkladı.

500 yatak kapasiteli hastanenin koğuş tipi değil her odada bir yatak olacak şekilde düzenleneceğini anlatan Pilli, hastanenin tüm finansmanının Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacağını belirtti.

Yap işlet devret sisteminin kesinlikle kullanılmayacağını dile getiren Pilli, hastanenin her türlü işlemin yapılabilecek kapasitede olacağını dile getirdi.

Bakan Ali Pilli Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ise kesinlikle kapatılmayacağını söyledi.

KAYNAK: BRT