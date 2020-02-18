Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele’ye kolej yapılması konusunda çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Vakıflar İdaresi kararıyla başlatılan çalışmalara işaret eden Bakan Çavuşoğlu, ek bütçenin Bakanlar Kurulu’ndan geçirildikten sonra, Eylül ayında eğitime başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları Meclis Genel Kurulu’nda “İskele Bölgesinde Eğitim” konusunda yaptığı konuşmada Bekirpaşa Lisesi’nde 53 kişinin türkçe bilmediğini belirterek, İskele’de ikinci bir okulun yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Hamzaoğlulları, büyüyen şehir olarak nitelendirdiği İskele’ye kolej yapılmasının gündemde olduğunun bilindiğini ancak son durumla ilgili cevap alamadıklarını kaydetti.

Hamzaoğlulları’nı yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eğitimin her yıl daha iyiye gitmek zorunda olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Vizyon 2030 Çalıştayı yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, ortaya çıkan çeşitliliğin ardından yabancı öğrenciler için eğitimcileri eğitmeyi amaçladıklarını belirterek bu noktada atılan adımları aktardı ve sorunun farkında olarak büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Artan öğrenci sayısıyla okul binalarının yetersizliğinin farkında olduklarını ve bu eksikliklerin giderilmesi için neler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, tüm paydaşlarla sürdürülen seferberlik sonucunda okulları yenileyip eğitim yılına hazır edebildiklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, derslik yapmaya devam ettiklerini, kurumsal okullar yapılması gerektiğini ve bağışlanan iki okulun Eylül ayına kadar kazandırılmış olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Ötüken İlkokulu’nu özel eğitim okulu olarak hayata geçirdiklerini ve alınan Vakıflar İdaresi kararıyla, İskele Kolej binası yapılmasıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Vakıflardan gelen karar metnini okuyan Çavuşoğlu, ek bütçenin Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek nihai sonuca ulaşarak Eylül’de eğitime başlamayı planladıklarını söyledi.

KAYNAK: BRT