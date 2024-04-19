Lefkoşa’da yol kapama

Lefkoşa Türk Belediye (LTB) tarafından sürdürülen Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı 21 Nisan Pazar günü 09.00-15.00 saatleri arasında Başbakanlık Trafik Işıkları’ndan Mehmet Akif Caddesi’ne giriş ve çıkış yapılamayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne dönüş yapılamayacak, Mehmet Akif Caddesi’ndeki trafik ışıklarından sonra Başbakanlık ışıkları yönünde de yol araç trafiğe kapalı olacak. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve çalışmalar süresince paralel yolları kullanmaları istendi.