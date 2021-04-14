Lefkoşa’da yangın

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre bugün saat 18:30 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde bulunan Emek-11 isimli Apartmanın giriş katında bulunan elektrik panasonda oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aparman girişinde bulunan elektrik panosu ve sigortaları, Capital Banka ait motosiklet ile bankaya ait jeneratör kabloları ve sigortaları yanarak zarar gördü. Yangın sonucu apartman sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulans söz konusu şahıslara müdahale etti.

Soruşturma devam etmektedir.