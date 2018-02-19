Lefkoşa’da uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

Lefkoşa polis tarafından şüpheli görülen A.D.’nin (E-30) üzerinde dün akşam 20.00 sıralarında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.



Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan E.K.(E-25), M.R.A.(E-29) ve K.S.(E-23) tutuklandı.

18 YAŞINDA… UYUŞTURUCUDAN TUTUKLU

Öte yandan, dün gece 22.30 sıralarında Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen O.H. (E-18)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

O.H. tutuklandı.