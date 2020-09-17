Lefkoşa’da trafik denetimleri devam ediyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’ne bağlı ekipleri bu sabah 06.30-08.00 arasında Lefkoşa’nın çesitli bölgelerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde salon araçların yanı sıra, iş araçları, ağır vasıtalar ve toplu taşıma araçlarında evrak ve yük denetimi yapıldı.

Denetimde ayrıca, Bakanlar Kurulu tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında alınan, toplu taşıma araçlarında uygulanması zorunlu kurallar da denetlendi.

Toplu taşıma araçlarında maske takılıp takılmadığı ve yolcu taşınırken dikkat edilmesi gereken kurallar titizlikle denetlendi.