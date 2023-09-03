Lefkoşa’da trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 325 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontroller sonucu 49’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u seyir halinde cep telefonu kullanmak 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 117’ıi araç sürücüsü rapor edilirken 25 araç trafikten men edilmiştir ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Haber: Ahmet İkidereli