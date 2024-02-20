Lefkoşa’da Surlariçi’nde park halindeki bir araç kundaklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lefkoşa’da Surlariçi’nde park halindeki bir araç kundaklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Lefkoşa’da Surlariçi’nde Fuzili Sokak üzerinde park halindeki bir araç yakıldı.

Polis açıklamasına göre, EB 042 plakalı salon araç, saat 05.00 sıralarında meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen kasten ateşe verilerek yakıldı.


İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu konu araç ile sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir evin giriş kapısı yandı.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.B.(E-43) tutuklandı.

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Tags:araç kundaklamasurlariçi
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