Lefkoşa’da sahne, en önemli tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz Şubat ayında faaliyete geçen Lefkoşa Sahne, KKTC’nin en önemli kültürel etkinliklerinden olan 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Rauf Denktaş Eğitim ve Araştırma Vakfı (RADEV) tarafından Lefkoşa’nın en simge mekânlarından tarihi Mısırlızade Sineması’nın restore edilmesiyle birlikte kurulan Lefkoşa’da Sahne, 2 Eylül’de başlayacak festivalde toplam 7 oyuna sahne olacak.

AÇILIŞ BÜYÜK ÜSTAD GENCO ERKAL’DAN

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen tiyatro festivali Türk Tiyatrosunun efsane ismi Genco Erkal’ın ‘Şahdamarım’ adlı oyunu ile başlayacak. Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun 2-3 Eylül tarihlerinde iki kez sahnelenecek. 6 Eylül’de İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Yaftalı Tabut’ oyunu ile devam edecek olan festivalde 8 Eylül’de ise yine aynı tiyatro tarafından sahnelenecek ‘Kutlama’ yer alacak.

10 ve 14 Eylül tarihlerinde İzmir Şehir Tiyatroları tarafından sergilenecek ‘Robinson Dans Öğreniyor’ ve ‘Tavşan Tavşanoğlu’ oyunlarına sahne olacak festivalde, 19 Eylül’de ise Antilogos Tiyatrosunun sahneleyeceği 1964 adlı oyun var.

FİNAL LTB’DEN

Festivalin finali ise 23 Eylül’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği ‘Kapalı’ adlı oyunla gerçekleştirilecek.

Festivalde yer alan tüm oyunlar saat 20.30’da başlayacak, sadece 10 Eylül’de İzmir Şehir Tiyatroları’nın “Robinson Dans Öğreniyor” isimli çocuk oyunu saat 16.00’da sahne alacak.

Festivalin biletleri www.biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.

DENKTAŞ: “FESTİVALE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalar yapan RADEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin Lefkoşa’da Sahne’de yer almasının kendileri açısından büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Denktaş, böylesine prestijli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecanlı olduklarını ifade ederek, Sahne’nin amacının bu gibi etkinlikleri daha da artırmak olduğunu söyledi.

Denktaş “Lefkoşa’nın simge mekanı Eski Mısırlızade Sineması’nda hayata geçirdiğimiz Sahne’nin en önemli felsefesi sadece Lefkoşa halkına değil tüm Kıbrıs’a nitelikli bir sahne kazandırmaktı. Ev sahipliği yapacağımız festival da bu felsefemizin amacını tam anlamıyla karşılıyor” diye konuştu.

Denktaş, RADEV olarak ülke kültür sanatının gelişmesi için katkı koymaya devam edeceklerini söyleyerek, ilerleyen zamanlarda daha büyük projelerin de planlandığı müjdesini verdi.

AKOSMAN: “BİZİM İÇİN ONURDUR”

Lefkoşa’da Sahne’nin Genel Sanat Yönetmeni Süleyman Akosman da, tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Akosman “Böylesine marka bir festivale ev sahipliği yapmak bizim için onurdur. RADEV ve LTB’ye bu konudaki katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. Kurulduğumuz günden beri kuruluş felsefemize uygun nitelikli sanat etkinliklerim sürüyor. Son derece teknolojik imkanlarla donatılmış olan Sahne, KKTC kültür dünyasına katkılarını sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Sahne’nin kapılarının tüm sanatçılara açık olduğunun altını çizen Akosman, “bu konuda nitelikli projelere açığız. Tüm sanatçılarımıza Sahne’nin büyülü ortamından faydalanma çağrısı yapıyoruz” dedi.

481 KOLTUK, SON TEKNOLOJİ, FERAH BİR ORTAM…

‘Nitelikli bir sahne’ felsefesiyle, dünyalı gibi düşünüp, ülke sanatına katkı koyma amacıyla RADEV’in himayesinde kurulan Lefkoşa’da Sahne, Eski Mısırlızade Sineması binasında faaliyet gösteriyor.

481 koltuk kapasitesi bulunan Sahne’de son teknolojik imkanlardan faydalanarak kurulan ses ve ışık sistemlerinin yanı sıra, merkezi ısıtma sistemiyle her türlü konforun sağlandığı tam teşekkülü bir salon olarak Kıbrıs Türk sanat dünyasına oldukça iddialı bir başlangıç yapmış durumda.