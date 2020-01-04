Kıbrıs

Lefkoşa’da park yeri yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

4 Ocak 2020

Öte yandan Lefkoşa’da Abdiçavuş Sokak üzerinde aralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan küreği Songül Demir’in yüzüne vurup burnunu kırıp vahim zarara uğratan ve Esat Demir’in de başına vurup ciddi şekilde darp eden C.D. (E-39) tutuklandı. 

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilenler Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Songül Demir taburcu edilirken, Esat Demir müşahede altına alındı.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.



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