Eski Fox News sunucusu Courtney Friel: Trump’ın tacizine uğradım

Bir dönem ‘Fox and Friends’ programının sunuculuğunu üstlenen 39 yaşındaki Courtney Friel, Trump’ın ABD Başkanı olmadan önce kendisine uygunsuz teklifte bulunduğunu öne sürdü.

New York Daily News gazetesinin haberine göre; Friel bu iddiasını gelecek hafta yayımlanacak olan ‘Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News’ adlı kitabının sayfalarını taşıdı.

İddiaya göre; Friel, Trump’ın ‘Miss USA’ adlı güzellik yarışmasında jüri üyesi olmak istediğinden bahsediyor ve haftalar sonra Trump’tan bir telefon alıyor. Donald Trump, Friel’e “Bir ara ofisime gelmelisin, böylece öpüşebiliriz” diyor.