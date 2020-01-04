AmerikaDünya

Eski Fox News sunucusu Courtney Friel: Trump’ın tacizine uğradım

4 Ocak 2020

Fox News televizyonunun eski sunucularından Courtney Friel, ABD Başkanı Donald Trump’ın tacizine uğradığını iddia etti.

Bir dönem ‘Fox and Friends’ programının sunuculuğunu üstlenen 39 yaşındaki Courtney Friel, Trump’ın ABD Başkanı olmadan önce kendisine uygunsuz teklifte bulunduğunu öne sürdü.

New York Daily News gazetesinin haberine göre; Friel bu iddiasını gelecek hafta yayımlanacak olan ‘Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News’ adlı kitabının sayfalarını taşıdı.

İddiaya göre; Friel, Trump’ın ‘Miss USA’ adlı güzellik yarışmasında jüri üyesi olmak istediğinden bahsediyor ve haftalar sonra Trump’tan bir telefon alıyor. Donald Trump, Friel’e “Bir ara ofisime gelmelisin, böylece öpüşebiliriz” diyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

Kasım Süleymani: 2 ülkede, 4 gün sürecek cenaze töreni Bağdat’ta başladı

4 Ocak 2020

Trump: ABD ordusu, Kasım Süleymani’yi benim talimatımla öldürdü

4 Ocak 2020

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı’nın öldürülmesi ne anlama geliyor?

3 Ocak 2020

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü: ABD üstlendi

3 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı