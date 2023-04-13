Lefkoşa'da korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lefkoşa’da korkutan kaza

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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gulevi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.04.2023 tarihinde, saat 15:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Halil ALTINBAŞ (E-29), yönetimindeki TR 161 plakalı araç ile soldan birinci şerit içersinde doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Okmar Market yakınlarında o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Anatoli GULEVİ (E-13)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Tolik GULEVİ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:Anatoli GULEVİHalil ALTINBAŞTrafik kazası!
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