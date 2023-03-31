Lefkoşa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31.03.2023 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl küçük Bulvarında Alpet petrol istasyonu önünde soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Özay SAVAŞAN (E-56) yönetimindeki EZ 249 plakalı kamyon sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde yol içerisinde bulunan çukurlardan dolayı yavaşlamak zorunda kalan Recai ONBAŞI (E-57) yönetimindeki ZNK 563 plakalı aracın arka kısmına aracının çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan ZNK 563 plakalı araç yolun sol kısmında bulunan su kanalına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 0 Huzurlu Hahaha 1 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 1 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin