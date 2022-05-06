Lefkoşa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 06.05.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da M.Osman Benli Sokak üzerinde, Elvan ÇUHADAR (K-22), yönetimindeki PR 801 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada, gerisinden gelmekte olan araçları kontrol etmeden yol içerisinde dikkatsizce U dönüşü yapması sonucu, o esnada gerisinden gelmekte olan Oluwaseun Franklın ADESUYI (E-33) yönetimindeki ZPC 094 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan ZPC 094 plakalı araç yolun sağından çıkarak toprak alan içerisinde park halinde bulunan HM 435 plakalı araca, ardından da 51 numaralı evin bahçe duvarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan PR 801 plakalı araç sürücüsü Elvan ÇUHADAR Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş olduğu tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Kazanın olay yerine trafik şube amiri Mehmet Özatılgan’da gelerek kaza hakkında bilgi aldı soruşturma devam etmektedir.