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Lefkoşa’da korkutan kaza

16 Aralık 2021
lefkoşa trafik kazası





Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mecbure Elekçi (K-53), yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli scoter ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Abdullah Tarla Sokağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Ramzan Rasool (E-44), yönetimindeki MS 185 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan Mecbure Elekçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.








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16 Aralık 2021


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