Lefkoşa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 15.55 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde çit şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde yönetimindeki KY 334 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Adil NOFAL(E-18,öğrenci,KKTC) seyrettiği yolun solunda bulunan Edessa isimli restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre solda bulunan kaldırım üzerine çıktıktan sonra Lefkoşa’da sakin Meryem KAYLAK’ınkirasında bulunan Edessa isimli restoranın basamaklarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam ederek 2.50 x 7 metre ebatlarıııdaki ahşaptan mamfil zemine aracının ön kısmı ile çarpıp yine yoluna devam edip 6 adet saksıya, 2 adet Çoca Cola şemsiyesine.

4 adet plastik masaya, 16 adet plastik sandalyeye. 2 adet aydınlatma ışığına ve 2 adet motosiklet kaskına aracının ön kısmı ile çarpıp önü batı istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durmuştu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.