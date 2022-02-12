Lefkoşa’da korkunç kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 12.02.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Samet ÖZTEP(E-32) yönetimindeki SP 180 plakalı kamyonet araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Fuar kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sağa doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada bulvar üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Ali DİYAPOĞLU(E-24) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali DİYAPOĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. SP 180 plakalı araç sürücüsü Samet ÖZTEP ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.