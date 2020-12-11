KıbrısManşet

Lefkoşa’da iki araba çarpıştı:1 yaralı

11 Aralık 2020
Lefkoşa kaza



Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 19:30 raddelerinde, Lefkoşa’da Kahramanlar Sokak üzerinde, HA 530 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu güney istikametine seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip o esnada karşı istikametten gelen Yahya ACIR (E-34) yönetimindeki RD 504 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan HA 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümit Ertuğrul (E-31), kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kol kırığı teşhisiyle müşahede altına alınmıştır. Kaza sonucu olay yerinden ayrılan HA 530 plakalı araç sürücüsü aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.



devlet piyangosu



Etiketler
11 Aralık 2020


Başa dön tuşu