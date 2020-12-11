Lefkoşa’da iki araba çarpıştı:1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 19:30 raddelerinde, Lefkoşa’da Kahramanlar Sokak üzerinde, HA 530 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu güney istikametine seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip o esnada karşı istikametten gelen Yahya ACIR (E-34) yönetimindeki RD 504 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan HA 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümit Ertuğrul (E-31), kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kol kırığı teşhisiyle müşahede altına alınmıştır. Kaza sonucu olay yerinden ayrılan HA 530 plakalı araç sürücüsü aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.
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