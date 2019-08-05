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Lefkoşa’da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı

5 Ağustos 2019
KIB-TEK

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

Kıb-Tek konuyla ilgili açıklamasında, kesintinin, Haspolat Bölgesi’ndeki bir arazide çıkan yangın nedeniyle saat 12.27’den itibaren yaşandığını belirtti.

Arazide çıkan yangın sebebiyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait yüksek gerilim iletim hatlarının korumaları devreye girerek hattı enerjisiz bıraktığı belirtilen açıklamada, “Buna bağlı olarak Lefkoşa Trafo Merkezi, Meriç Trafo Merkezi, Haspolat Trafo Merkezi ve Ecvet Yusuf Yük Tevzi ile Gönyeli Yük Tevzi Merkez’leri devre dışı kalmıştır” denildi.

Kıb-Tek açıklamasında şunlar da kaydedildi:

“Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte Lefkoşa Trafo Merkezi’nden enerji alan bir kısım yerleşim yerlerine kısa sürede yeniden enerji verilirken, Haspolat Trafo Merkezi üzerinden elektrik enerjisi sağlanan yerleşim yerlerine yeniden elektrik verilebilmesi için İtfaiye yetkililerinin onayı beklenmektedir. Kurumumuza bağlı olmayan sebeplerle meydan gelen elektrik kesintisi sonucu vermiş olduğumuz rahatsızlık için tüketicilerimizden özür dileriz.”

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