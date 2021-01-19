Lefkoşa’da 2 yol trafiğe kapalı olacak

Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda yapılacak kazı ve yağmur drenaj çalışmaları nedeniyle 2 yol trafiğe kapatılacak.

LTB, Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda yapılacak kazı ve yağmur drenaj çalışmaları nedeniyle 2 yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu.

20 Ocak 2020 tarihinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan mevcut Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda kazı çalışması yapılacaktır. 20 Ocak Çarşamba günü başlayacak ve iki gün sürecek olan çalışmalarımız nedeni ile trafik güney istikametinden kuzey istikametine doğru tek yönlü verilecektir. Kuzey İstikametinden Caddeyi kullanacak olan araç sürücülerinin Gültekin Şengör Sokağı kullanıp ana caddeye ulaşımları sağlanacaktır. Araç sürücülerinin işaret ve işaretçilere uymasını önemle rica ederiz.

20 Ocak 2020 Çarşamba günü Küçük Kaymaklı’daki Kahramanlar Caddesi üzerinde yapılıp ayni gün içerisinde tamamlanması planlanan yağmur suyu direnaj çalışmaları nedeni ile Kahramanlar Caddesi’nin Kaymaklı yolu giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatılacaktır. Araç sürücülerinin işaret ve işaret vericilere uymasını önemle rica ederiz.