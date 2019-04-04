Lefkoşa vitrinlerinde yeni trend

AÇILIŞI “HADİSE” OLDU: Podyumların ilkbahar&yaz koleksiyonlarıyla aydınlandığı şu günlerde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesi de Hadise giyimin ülkemizdeki ilk mağazasının açılışıyla dikkat çekti

Türkiye’nin sevilen markalarından Hadise giyim ilk bayiliğini Küçük Kaymaklı’da açtı. Kıbrıs Sağlık Turizmi başkanı Dr. Ahmet Savaşan’ın açılışını gerçekleştirdiği mağaza moda severlerin yeni durağı olmayı hedefliyor.

Alışveriş tutkunu kadınların uğrak adresleri arasına girmeye hazırlanan mağazada konfeksiyondan, ayakkabıya ve aksesuara kadar çeşitli ürünler yer alıyor. İlkbahar&yaz modellerinin podyumları süslediği şu günlerde yüreği alışveriş tutkusuyla dolan ülkemiz insanı mağazanın ürünlerine hayli rağbet göstereceğe benziyor.