Enerjisi masalara taşıyor

GECELER OĞUZHAN’LA ISINDI: Girne’deki Golden Cage’in vazgeçilmez sesi Oğuzhan, renkli şovlarla hareketlenen eğlencesinde hız kesmeyerek soğuk geceyi ısıttı

Kış gecelerinin vazgeçilmez ismi Oğuzhan, Cratos’un elit mekanı Golden Cage’de geçtiğimiz cumartesi gecesi göstermiş olduğu performansıyla hayranlarına bir kez daha eğlence ve müzik dolu bir gece yaşattı.

Ülkemizin yanı sıra Türkiye’den de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Oğuzhan seslendirdiği en yeni ve sevilen şarkılarla beğeni kazandı. Mekanda dansçıların şovları ve oryantal dansları da adeta nefes kesti.

Perdelerin açılması ile birlikte büyük bir coşkuyla karşılanan sanatçı bitmek bilmeyen enerjisi ile soğuk geceyi ısıtarak geç saatlere kadar masaların neşe dolu bir eğlence yaşamasını sağladı.