Lefkoşa ve İskele’de uyuşturucu, 2 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve İskele’de yapılan aramalarda yaklaşık 111 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu; 2 kişi tutuklandı.Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Lefkoşa’da M.S.’nin (E-33) kullanımında bulunan iki ayrı araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulundu. Polis, bu maddeleri emare olarak alırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de de F.E.E.K.A.Q.’nun (E-26) kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.